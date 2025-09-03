تركيا ترسل جوًا مساعدات لمنكوبي الزلزال في أفغانستان

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، لمنكوبي الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم الأحد الماضي.

وأضافت الدفاع التركية في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة "إن سوسيال" التركية ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، أن "المساعدات التي أعدتها إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي، نقلتها طائرة شحن من طراز (إيه 400 إم) تابعة للقوات الجوية التركية".

وأشارت إلى أن "الطائرة أقلعت في وقت سابق الأربعاء، من ولاية قيصري، وسط تركيا، باتجاه أفغانستان".

وأعربت الدفاع التركية عن تضامنها مع منكوبي الزلزال، معزية الشعب الأفغاني في ضحايا الكارثة.