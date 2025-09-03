إعلان

بالفيديو.. ماذا حاول حراس زعيم كوريا الشمالية إخفاؤه بعد اجتماعه مع بوتين؟

03:25 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

زعيم كوريا الشمالية

background

القاهرة- مصراوي

وثّق أحد مراسلي الكرملين بعض المشاهد خلف الكواليس بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وذلك عقب حضورهم العرض العسكري الصيني الضخم صباح الأربعاء.

وفي منشور على قناته في تلغرام، شارك مراسل الكرملين ألكسندر يونا شيف مقطع فيديو يُظهر على ما يبدو طاقم كيم وهو ينظف القاعة بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف بين الزعيمين.

وفي تعليق مرفق، تكهّن يونا شيف بأن أفراد الطاقم الكوري الشمالي كانوا يزيلون أي أثر لوجود كيم في الغرفة، مشيرًا إلى أنهم "أخذوا الكوب الذي شرب منه، ومسحوا تنجيد الكرسي وأجزاء الأثاث التي لمسها الزعيم الكوري".

وأضاف يونا شيف أنه بعد الاجتماع "غادر بوتين وكيم المكتب وهما في غاية الرضا، ثم ذهبا لاحتساء الشاي في أجواء أكثر استرخاء".

ويونا شيف هو مراسل لصحيفة لايف نيوز الموالية للكرملين، ويصف نفسه في حسابه على تلغرام بأنه صحفي قضى 15 عامًا في التغطية الصحفية داخل الكرملين.

ولا يزال سبب تنظيف القاعة غير واضح، غير أن بعض خبراء الوراثة أشاروا إلى أن الحمض النووي يمكن أن يُستخدم للحصول على معلومات عن صحة القادة العالميين.

واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في بكين، حيث دعا بوتين كيم لزيارة روسيا بعد محادثات استمرت أكثر من ساعتين ونصف في دار ضيافة الدولة "دياوتاي" في غرب بكين، عقب حضورهما معًا الاستعراض العسكري الضخم الذي أقيم صباح الأربعاء.

بحسب وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، تحدث بوتين وكيم بشكل منفرد لمدة ساعة خلال المحادثات، وأظهر الفيديو الذي أصدره الكرملين توددًا واضحًا بين الزعيمين حيث تبادلا التحية وتمنيا لبعضهما الصحة جيدة، ورافق بوتين كيم حتى سيارته بعد اللقاء.

وقال بوتين في الفيديو: "نحن في انتظارك... تعال وزرنا".

وكانت آخر زيارة لكيم إلى روسيا في 2023 حين زار منشأة إطلاق فضائية في أقصى شرق البلاد.

وقد أثنى الزعيمان على شراكتهما خلال تعليقات عامة مختصرة قبل بدء المفاوضات، حيث أشاد بوتين بقوات كوريا الشمالية التي أرسلت إلى روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا.

هذا اللقاء يأتي وسط تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي بين موسكو وبيونج يانج خصوصًا في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا، حيث أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود ودعمت روسيا بأسلحة مختلفة، مقابل حصولها على تقنيات عسكرية متطورة.

زعيم كوريا الشمالية بوتين حراس زعيم كوريا الشمالية فلاديمير بوتين العرض العسكري الصيني
