إعلان

سموتريتش: سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا

01:51 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذّر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش السلطة الفلسطينية صباح اليوم (الأربعاء) من "العبث معها أو محاولة إيذائها".

وفي بيان له دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بسط السيادة على يهودا والسامرة، مشيرًا إلى أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي يهودا والسامرة، وترك 18% للفلسطينيين، وقال: "أقصى مساحة - أقل عدد من العرب".

وأضاف سموتريتش: "إن الإجماع الواسع على السيادة يرتكز على إدراك ضرورة منع أي تهديد وجودي من التسلل إلى داخلنا، لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وإزالة تقسيم هذه الأرض الصغيرة من المعادلة".

وتابع: "الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة فلسطينية، يجب أن تمنع قيام الدولة الفلسطينية ولا تسمح بإقامتها. لذلك، لا كتل استيطانية، ولا منطقة ج، ولا سيادة جزئية، كل هذه تترك ما تبقى من الأرض للعدو، مما يسمح له بإقامة دولة ستتركنا داخل "حدود أوشفيتز".

واستطرد: " فرض السيادة على الضفة خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل، وسنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة