سموتريتش: سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا

وكالات

حذّر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش السلطة الفلسطينية صباح اليوم (الأربعاء) من "العبث معها أو محاولة إيذائها".

وفي بيان له دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بسط السيادة على يهودا والسامرة، مشيرًا إلى أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي يهودا والسامرة، وترك 18% للفلسطينيين، وقال: "أقصى مساحة - أقل عدد من العرب".

وأضاف سموتريتش: "إن الإجماع الواسع على السيادة يرتكز على إدراك ضرورة منع أي تهديد وجودي من التسلل إلى داخلنا، لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وإزالة تقسيم هذه الأرض الصغيرة من المعادلة".

وتابع: "الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة فلسطينية، يجب أن تمنع قيام الدولة الفلسطينية ولا تسمح بإقامتها. لذلك، لا كتل استيطانية، ولا منطقة ج، ولا سيادة جزئية، كل هذه تترك ما تبقى من الأرض للعدو، مما يسمح له بإقامة دولة ستتركنا داخل "حدود أوشفيتز".

واستطرد: " فرض السيادة على الضفة خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل، وسنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا".





