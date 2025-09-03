ترامب: سأرسل الحرس الوطني إلى شيكاغو لمكافحة الجريمة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو لمكافحة الجريمة، في مسعى استثنائي لنشر أفراد من الجيش في ثالث أكبر مدن البلاد مما قد يفجر معركة قانونية مع المسؤولين المحليين.

وقال ترامب: "سندخلها لم أقل متى، لكننا سندخلها"، وفقا للغد.

وسارع رئيس بلدية المدينة براندون جونسون بالتنديد بهذا الإجراء قائلا: "إنه يريد فقط قوة الشرطة السرية الخاصة به التي ستقوم بحركات دعائية مثيرة كلما انخفضت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به، وكلما أظهر تقرير الوظائف ركود الاقتصاد، وكلما احتاج إلى إلهاء آخر عن إخفاقاته".

وقبل ساعات من تصريحات ترامب، منع قاض اتحادي إدارة ترمب من استخدام الجيش لمكافحة الجريمة في ولاية كاليفورنيا، وهو حكم لا ينطبق على الولايات الأخرى، لكن القاضي قال إن رغبة الرئيس المعلنة في إرسال قوات إلى شيكاغو ومدن أخرى قدمت الدعم لحكمه.

ومنذ توليه منصبه، يسعى ترامب لتوسيع دور الجيش داخل البلاد، وهو ما يقول منتقدوه إنه توسع خطير في السلطة التنفيذية قد يثير توترات بين الجيش والمواطنين.