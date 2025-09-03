منذ فجر الثلاثاء.. 118 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، إلى 118 شهيدا، من بينهم 24 من منتظري المساعدات.

وفي أحدث جرائم الاحتلال استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران بسيارات الإسعاف وفي الطرقات بفعل إلقاء الاحتلال للقنابل على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف في محيط منطقة عيادة الشيخ رضوان للمرة الثانية فجر اليوم الأربعاء، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد هذه النيران لأن الاحتلال يطلق الرصاص على كل من يحاول الوصول لتلك المنطقة.

ويشهد حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، منذ عدة أيام هجمة إسرائيلية شرسة وعنيفة يقوم خلالها بنسف منازل المواطنين فوق رؤوسهم ويستهدف كل من يتحرك بالمنطقة.

وتم استهداف المناطق الشرقية فجر الليلة لما يعرف بالمستشفى الأردني في شارع الصناعة بتل الهوى و سقطت أكثر من قذيفة على تلك المنطقة، حيث حاولت طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني الوصول إليهم لكن الاحتلال كان يرد عليهم بالرصاص من قبل طائرات الكواد كابتر المسيرة.

وأسفر القصف على محيط المستشفى الأردني عن استشهاد 4 فلسطينيين من ضمنهم الصحفي أيمن هنية الذي يعمل مهندسا للبث في إحدى المؤسسات الإعلامية بالقطاع ليصبح الصحفي الثاني الذي يستهد خلال أقل من 24 ساعة.

كما كثف الاحتلال من غاراته على حي الزيتون ولا سيما المناطق الجنوبية الشرقية للحي، إذ أن الاحتلال استهدف أيضا المناطق التي دعا الفلسطينيين للاتجاه إليها بزعم أنها مناطق آمنة.

وحذرت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في القطاع، لافتة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع وسوء التغذية بالقطاع إلى 361 شهيدًا، منهم 130 طفلًا، وفقا للغد.