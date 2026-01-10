إعلان

قائد الأمن الداخلي بحلب: نسيطر على حي الشيخ مقصود

كتب : مصراوي

10:36 ص 10/01/2026 تعديل في 10:38 ص

الاوضاع في سوريا

وكالات
أكد قائد الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني سيطرة القوات السورية على حي الشيخ مقصود في المدينة بعد تمشيط المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أكد عبد الغني العمل بأقصى سرعة لإعادة الاستقرار إلى حي الشيخ مقصود في حلب، مؤكدا العثور على كم كبير من الألغام في الحي.

وأضاف أن لدى قوى الأمن معلومات أن عناصر من "قسد" يختبئون بنفق بمحيط مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود.

ولفت إلى أن "جهات تقوم باستغلال القضايا الطائفية لتحقيق مصالحها والدولة السورية لن تسمح بذلك"، موضحا أن النازحين من حي الشيخ مقصود سيعودون إلى منازلهم خلال يومين.

حلب قناة الجزيرة قسد حي الشيخ مقصود القوات السورية

