الدفاع الروسية:تدمير 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 59 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 59 طائرة مسيرة أوكرانية، 11 طائرة مسيرة منها فوق البحر الأسود، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية أديجيا، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة: "إضافة إلى 3 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك واحدة كانت متجهة نحو موسكو (العاصمة)، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".

وبحسب سبوتنيك، "تتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".