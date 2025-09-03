

وكالات

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بتسجيل 105 شهيدا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم الثلاثاء بينهم 53 بمدينة غزة.

وأحصى مستشفى الشفاء 35 شهيدا، وعيادة الشيخ رضوان 5 شهداء، ومستشفى المعمداني 13 شهيدا، ومستشفى العودة 10 شهداء، ومستشفى الأقصى 5 شهداء، ومستشفى ناصر 33 شهيدا.

وسجلت وزارة الصحة في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 حالة وفاة نتيجة التجويع وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، ليصل إجمالي الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 361 شهيدا، بينهم 130 طفلا، كما سجلت 83 حالة وفاة، من بينهم 15 طفلا، منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع.

وجدد الجيش الإسرائيلي غاراته على المنازل والبنية التحتية في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وسط موجة نزوح تفاقم معاناة أكثر من مليوني إنسان، يعيشون ظروف مجاعة قاسية.

فيما تواصل إسرائيل حرب الإبادة منذ 697 يوما، وسط غياب أي جهود دولية لوقف إطلاق النار، وتنصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أي اتفاقات، وفقا لروسيا اليوم.