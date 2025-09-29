نتنياهو: إسرائيل والولايات المتحدة يمكنهما تغيير وجه الشرق الأوسط

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل تحقيق جميع أهداف الخطة الأمريكية الجديدة للسلام في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها إنهاء وجود حركة حماس في قطاع غزة، معتبرًا أن الاعتراف بدولة فلسطينية في الظروف الحالية يمثل "خطرًا وجوديًا" على إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها اليوم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إن "خطة ترامب للسلام تمثل بداية جديدة للمنطقة، ويمكننا من خلالها، وبمساعدة واشنطن، توسيع اتفاقات أبراهام وتغيير وجه الشرق الأوسط".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده "تثمّن موقف ترامب الرافض لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة قبل استيفاء مجموعة من الشروط"، داعيًا السلطة إلى "وقف التحريض ضد إسرائيل وإنهاء جهودها القانونية ضدها في المحاكم الدولية".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "لن تنسى فظائع السابع من أكتوبر، وستفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم تكرارها".

وختم نتنياهو بالقول إن "إسرائيل والولايات المتحدة قادرتان على تغيير وجه الشرق الأوسط نحو مرحلة أكثر استقرارًا وازدهارًا".