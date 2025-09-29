إعلان

ترامب: أنا الرئيس الأمريكي الأفضل لإسرائيل.. ووعد الشرق الأوسط الجديد أقرب من أي وقت

كتب : مصراوي

10:52 م 29/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ولايته كانت الأفضل على الإطلاق لإسرائيل مقارنة بجميع الرؤساء الأمريكيين السابقين، موضحًا:" لا رئيس أمريكي كان أفضل لإسرائيل مني"، مشيرًا إلى أن قراراته التاريخية غيرت موازين الشرق الأوسط وأقربته إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "قادة العالم توسلوا إليّه كي لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومع ذلك فعل ذلك"، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت نقطة تحول في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والمنطقة بأسرها.

وأضاف أن "الدول التي بنت علاقات مع إسرائيل حققت ازدهارًا كبيرًا، على عكس تلك التي سعت إلى محوها من الخريطة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "وعد الشرق الأوسط الجديد بات أقرب من أي وقت مضى"، مشددًا على أن "اتفاقات أبراهام تثبت أن جميع الدول تكون أفضل عندما تعمل معًا وتتعاون من أجل السلام والازدهار المشترك".

