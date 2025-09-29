طالبان تقطع خدمات الإنترنت في أفغانستان

كابول - (د ب أ)

أفادت وسائل الإعلام المحلية في أفغانستان اليوم الإثنين أن شبكة إنترنت الألياف الضوئية تعطلت في جميع أنحاء البلاد، وهي أول مرة ينقطع فيها الوصول إلى الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية بأن انقطاع الخدمات يؤثر أيضا على بثها التلفزيوني والإذاعي.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر حكومي لـ وكالة فرانس برس بأن سلطات طالبان في أفغانستان قطعت اتصال الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر".

ومن المتوقع أن يتم خفض سرعة الإنترنت من "4G" إلى "2G" في الساعات أو الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه، لا يمكن الوصول إلى شبكات الهواتف المحمولة عند الاتصال من خارج أفغانستان، ولم ترد وزارة الاتصالات الأفغانية على استفسارات وسائل الإعلام بشأن العطل.

وجاء انقطاع الخدمات في البداية في أعقاب أمر من القائد الأعلى لحركة طالبان، والذي تردد أنه يهدف إلى كبح "الفسوق"، إلا أن تقارير لاحقة أشارت إلى أنه تم رفع الحظر بعد إعادة تهيئة شبكة الألياف البصرية إلى نظام نقطة إلى نقطة.

وأثار انقطاع خدمات الإنترنت القلق بشأن تأثيره على الخدمات الأساسية، وتعتمد العديد من الوظائف الحكومية ومن بينها الخدمات المصرفية وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية وعمليات الجمارك - بشكل كبير على الإنترنت عالي السرعة.