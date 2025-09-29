وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة: "نحن في صراع وجودي مع أعداء الداخل الذين تخلوا عن الأسرى".

وأكدت عائلات الأسرى: "لن نسمح لنتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو) ولا لحكومته بالتخلي عن الأسرى"، مضيفة "كما لن نسمح لنتنياهو بأن يبيع إسرائيل من أجل بن غفير (وزير الأمن القومي اليميني المتطرف) وسموتريتش (وزير المالية).

وقالت إنه إذا قرر نتنياهو أن ينسف هذه الصفقة فستواصل ملاحقته، موضحة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينكل بهم ويتهرب من الصفقة.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم التخلي عنهم ووضع حد للحرب وإعادة جميع الأسرى، مضيفة "نقول للرئيس ترامب: عيون الشرق الأوسط بأسره شاخصة إليك".