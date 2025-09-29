بدء محادثات ترامب ونتنياهو في واشنطن

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث بدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتركز على الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إسرائيل أثارت عدة قضايا تريد تعديلها في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقالت المصادر المطلعة، إن الخطة الأمريكية بشأن غزة تُبقي احتمال قيام الدولة الفلسطينية قائمًا، موضحة أن أي خطوة لضم الضفة الغربية ستضر بآفاق حل الدولتين.

وذكرت المصادر، أن ترامب يريد الإعلان عن اتفاق سلام لإرغام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب.

وصرحت المصادر، أن حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنجاز اتفاق بشأن غزة صار أشد بعد هجوم إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة الذي استهدف مبنى سكني كان يتجمع فيه قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).