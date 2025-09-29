إعلان

روسيا: إسرائيل تنفق ملايين الدولارات لتهجير الفلسطينيين من الضفة

فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن خطط بناء مستوطنات جديدة كانت ستكون مستحيلة دون الاعتماد على المستوطنين المتطرفين الذين يرغبون في استهداف كل الفلسطينيين.

وأضاف نيبينزيا، أن المستوطنون يحصلون على دعم غير مشروط من السلطات وأجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخصص ملايين الدولارات لطرد الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة الغربية.

وأدان مندوب روسيا بمجلس الأمن إنشاء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون، مطالبًا إسرائيل بالتوقف عن تنفيذ خطط ضم الضفة الغربية.

يعقد مجلس الأمن الدولي (يضم المجلس في عضويته 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو")، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولي الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.

