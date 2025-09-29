إعلان

القسام تؤكد استشهاد محمد السنوار |فيديو

05:03 م 29/09/2025

محمد السنوار

وكالات

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الأحد، استشهاد القيادي محمد السنوار .

وجاء التأكيد خلال مقطع مصور نشرته القسام عبر صفحتها الرسمية بمنصة "تلجرام"، تحدثت فيه عن هجوم نفذته على موقع للاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة في أغسطس الماضي.

وقالت القسام: "ضمن سلسلة عمليات (حجارة داود) جانب من الإغارة على موقع العدو المستحدث جنوب شرق مدينة خان يونس بتاريخ 20-08-2025".

وذكرت الكتائب، أن مجاهدو القسام اقتحموا الموقع بقوام فصيل مشاة واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع "ميركفاه 4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105".

وأضافت أن قوة الإسناد القريب استهدفت عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، كما اقتحم عدد من المجاهدين المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وفي يونيو الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال محمد السنوار في هجوم في خان يونس قبل نحو شهر من ذلك، أي مايو، زاعمًا أن جثته في قبضة إسرائيل وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت.

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر لقائد حماس الراحل يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل بعد عام من هجوم 7 أكتوبر 2023.

