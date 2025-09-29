رسالة قوية من والد أحمد الشرع: مصر ستظل شقيقة كبرى للسوريين

وكالات

علق الدكتور حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، على الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن إساءات وجهها بعض السوريين إلى مصر، مؤكداً أن أي تطاول على مصر هو في جوهره تطاول على بلاد الشام بأكملها.

وكتب الشرع على صفحته في فيسبوك أن مصر تمثل الشقيق الأكبر للأمة العربية عبر التاريخ والحاضر والمستقبل، وأن قوتها وعافيتها تنعكس بالضرورة على قوة العرب جميعاً.

وأضاف أن روابط الشام ومصر عميقة، فقد جمعتهما دائماً وحدة المواقف في السراء والضراء، وامتزجت تضحيات شعبيهما في اللحظات المفصلية من التاريخ.

وأوضح أن التاريخ الحديث يحمل شواهد قوية على هذا الترابط، بدءاً من وقوف دمشق إلى جانب القاهرة أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، مروراً بإقامة أول وحدة عربية بين البلدين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وصولاً إلى التنسيق العسكري المشترك خلال حرب أكتوبر 1973، حيث قاتل الجيش السوري إلى جانب الجيشين الثاني والثالث المصريين.

وأشار الشرع إلى أن مصر لم تتخل عن السوريين في محنتهم الأخيرة، إذ فتحت أبوابها أمام مئات الآلاف من النازحين دون أن تعاملهم كلاجئين، بل كأبناء بلد واحد، واستوعبتهم في سوق العمل دون تمييز أو عنصرية.

وأكد أن السوريين بدورهم أثبتوا وفاءهم، وشاركوا بجهدهم في مختلف القطاعات، في تعبير عملي عن وحدة الدم والمصير.

وختم قائلاً إن مصر لا تحتاج إلى شهادات شكر لأنها كانت ولا تزال بلد الكرم والضيافة، مضيفاً: "يا أهلنا في مصر، أنتم في القلب دائماً، بيننا تاريخ ومصير مشترك، وسيبقى ودّنا ممتداً لا ينقطع".