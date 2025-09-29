إعلان

نتنياهو: الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية

كتب : مصراوي

10:20 ص 29/09/2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات
نقل موقع والا عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس لممثلي مجلس مستوطنات الضفة إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد اعترف نتنياهو، بمواجهة "واقع معقد"، مشيرًا إلى أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية أمر مستبعد.

وتشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن الاجتماع في نيويورك ضم إسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع، ويوسي داغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي، من بين آخرين.

