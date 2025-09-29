إيران: تحركات أمريكا والترويكا الأوروبية تضعف مجلس الأمن الدولي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن تحركات الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) تتعارض مع نص القرار 2231 و تضعف مكانة مجلس الأمن الدولي ومصداقيته.

وأكد عراقجي، على أنه لا يجوز لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تمتلك سلطة أحادية الجانب لتغيير أو إعادة تفسير بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231، موضحا أن جميع القيود المنصوص عليها في القرار ستنتهي تماما في 18 أكتوبر المقبل.

وأوضح عراقجي، أن إيران أعربت مرارا عن استعدادها للدبلوماسية وتؤكد أنها ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة.

تأتي تصريحات عراقجي، عقب قرار الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران بما في ذلك حظر الأسلحة على خلفية برنامجها النووي.

وأعلنت الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على إيران في الأمم المتحدة بسبب اتهامات بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، والذي ينص على منع طهران من صنع قنبلة نووية.

في المقابل، هددت إيران برد قاس، كما أعلنت استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.