مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس في الضفة الغربية

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، مقتل رقيب بالكتيبة 890 بلواء المظليين، أُصيب بجروح بهجوم قرب مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية.

وأشار التحقيق العسكري، إلى أن الرقيب أبراهام كيب، كان يستقل سيارة عسكرية رفقة جندي آخر، حينما اشتبها في أن قائد سيارة فلسطيني خلفهما يحاول دهسهما، حيث توقفا عند مفترق طرق.

وفي أثناء ذلك، توجّه السائق الفلسطيني مسرعا نحوهما وقام بدهسه، قبل أن يترجل الجندي الآخر ويطلق النار عليه، بينما أصيب كيب بجروح بالغة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 العبرية، بورود بلاغ عن عملية دهس قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن منفّذ الهجوم استهدف شابا يبلغ 20 عاما، ما أدى إلى إصابته في الرأس في حالة حرجة.

وذكرت القناة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على السيارة، ما أدى إلى إصابة قائدها، قبل أن تغلق المنطقة أمام حركة المرور.

وقال الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، إن فرقه الطبية تعالج المصاب في موقع الحادث وتحاول السيطرة على حالته الحرجة، فيما تواصل قوات الشرطة البحث عن مزيد من المصابين في الحادث.