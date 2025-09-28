وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بعث برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل بدء العملية البرية في مدينة غزة.

وذكرت القناة، أن زامير قال في رسالته إن "مقاتلي الجيش يعودون إلى تلك الأماكن دون أي هدف سياسي"، محذّرا من أن "العمليات الميدانية تعرّض حياة الأسرى للخطر، وأن حالتهم الصحية تتدهور".

وأكد زامير، أن "كل عمل يحتاج لاستكمال سياسي، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة، وإسرائيل ترفض إيجاد بديل لحماس في غزة".

وأشار مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هذه الوثيقة بالغة الحساسية والسرية، سُلمت يدويا إلى مكتب نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وعلّقت عائلات الأسرى، على الوثيقة قائلة إنها تكشف الحقيقة وتقود إلى فقدان الثقة في المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل، وفقا لرئيس الأركان نفسه".

وأضافت عائلات الأسرى "إن نتنياهو يرسل أطفالنا للموت والإصابة دون سبب، أرواح المقاتلين ليست هدرا، دماؤهم تُهدر في حرب سياسية بحتة"، مؤكدة أنه "حان الوقت للخروج وإيقاف حرب الحمقى".