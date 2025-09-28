وزير إسرائيلي مهاجمًا قطر: تستثمر تريليونات الدولارات في كراهيتنا

وكالات

هاجم وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، دولة قطر بسبب حركة حماس وقناة "الجزيرة"، محذّرا من نفوذها على المستوى الدولي.

وخلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال بركات إن الدوحة تموّل حركة حماس وتسيطر على قناة "الجزيرة"، وفي نفس الوقت تحافظ على علاقات وثيقة مع الغرب.

وأوضح بركات، أنه يعتبر قطر "ذئبا في ثوب حمَل، إنهم يستثمرون تريليونات الدولارات لحشد الرأي العام الدولي ضد إسرائيل، إنهم المحرك الأكبر لمعاداة السامية حول العالم"، وفق زعمه.

واتهم وزير الاقتصاد الإسرائيلي، الدوحة باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الجامعات الأمريكية للتأثير على الرأي العام، مضيفا: "إنها أكبر ممول للإرهاب في العالم، ليس فقط لحماس وحزب الله، بل لكثير من الخلايا والمبادرات الجهادية"، وفق ادّعائه.