إعلان

وزير إسرائيلي مهاجمًا قطر: تستثمر تريليونات الدولارات في كراهيتنا

كتب : مصراوي

07:21 م 28/09/2025

وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

هاجم وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، دولة قطر بسبب حركة حماس وقناة "الجزيرة"، محذّرا من نفوذها على المستوى الدولي.

وخلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال بركات إن الدوحة تموّل حركة حماس وتسيطر على قناة "الجزيرة"، وفي نفس الوقت تحافظ على علاقات وثيقة مع الغرب.

وأوضح بركات، أنه يعتبر قطر "ذئبا في ثوب حمَل، إنهم يستثمرون تريليونات الدولارات لحشد الرأي العام الدولي ضد إسرائيل، إنهم المحرك الأكبر لمعاداة السامية حول العالم"، وفق زعمه.

واتهم وزير الاقتصاد الإسرائيلي، الدوحة باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الجامعات الأمريكية للتأثير على الرأي العام، مضيفا: "إنها أكبر ممول للإرهاب في العالم، ليس فقط لحماس وحزب الله، بل لكثير من الخلايا والمبادرات الجهادية"، وفق ادّعائه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نير بركات قطر إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

استبعاد 6 لاعبين بينهم نجم.. مصدر يكشف ملامح قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك