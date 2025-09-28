القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين في غزة

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان إنجرست نتيجة عمليات الاحتلال، التي وصفتها بـ"الهمجية" في حيي الصبرة وتل الهوى بمدينة غزة.

وشددت القسام -في بيان اليوم الأحد- على أن حياة الأسيرين في خطر وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8 ووقف الطلعات الجوية حتى يحاول عناصر كتائب القسام إخراجهما.

وطالبت الاحتلال بوقف الطلعات الجوية 24 ساعة بدءا من الساعة 18:00 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي حتى يحاول عناصرها إخراج الأسيرين.