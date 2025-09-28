إعلان

بعدما قاطع نتنياهو مرتين.. طرد والد أسير إسرائيلي من قاعة الأمم المتحدة |فيديو

كتب : مصراوي

11:27 ص 28/09/2025

نتنياهو

وكالات

صرخ والد الأسير بار كوبرشتاين مرتين بألم من على كرسيه المتحرك في الطابق العلوي من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة باتجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عندما كان نتنياهو يتحدث في بداية خطابه يوم الجمعة عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأُصيب تال كوبرشتاين بجلطة دماغية بعد تعرضه لحادث سيارة خطير ويعاني من صعوبة في الكلام، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه تم إخراج كوبرشتاين من القاعة بعد مقاطعته نتنياهو للمرة الثانية.

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يضحي بحياة أبنائهم من أجل بقاء حكومته، بينما يستغل قضيتهم في الخارج لكسب تعاطف دولي.

نتنياهو بار كوبرشتاين الأمم المتحدة

