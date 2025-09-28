وكالات

صرخ والد الأسير بار كوبرشتاين مرتين بألم من على كرسيه المتحرك في الطابق العلوي من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة باتجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عندما كان نتنياهو يتحدث في بداية خطابه يوم الجمعة عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأُصيب تال كوبرشتاين بجلطة دماغية بعد تعرضه لحادث سيارة خطير ويعاني من صعوبة في الكلام، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه تم إخراج كوبرشتاين من القاعة بعد مقاطعته نتنياهو للمرة الثانية.

בזמן שנתניהו מנה את שמות החטופים החיים שמוחזקים בעזה, אביו של בר קופרשטיין, שצעק כמה פעמים לעברו במשך הנאום, עזב את האולם pic.twitter.com/8iXjREXkV4 — Liza Rozovsky (@lizarozovsky) September 26, 2025

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يضحي بحياة أبنائهم من أجل بقاء حكومته، بينما يستغل قضيتهم في الخارج لكسب تعاطف دولي.