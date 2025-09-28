

وكالات

قال وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، إن جرائم الاحتلال تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومنع الشعب الفلسطيني من المقاومة والحفاظ على أرضه كاملة.

وأضاف النفطي، في كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تونس تشجب من هذا المنبر إعلان الكيان المحتل عن نيته إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ودفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن أرضه.

وتابع: "يتمكلنا شعور بخيبة الأمل والإحباط أمام عجز مجلس الأمن لعدم وضع حل لحرب الإبادة والتجويع في غزة".

وأكد أن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي، مشدِّدًا على أن اعتراف الدول بها يُظهِر هذا الحق، مشيرا إلى إيمان بلاده بقدرة منظمة الأمم المتحدة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت العديد من الدول اعترافها رسميًّا بالدولة الفلسطينية.

والإثنين الماضي، عُقِد مؤتمر حل الدولتين، بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بقيادة سعودية فرنسية.

وأعلنت العديد من الدول، خلال المؤتمر، اعترافها بدولة فلسطين، وكان في صدارة هذه الدول فرنسا، وفقا للغد.