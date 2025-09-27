روسيا: استخدام إسرائيل للقوة يهدد بتفجير الشرق الأوسط

وكالات

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل في عدد من دول المنطقة يهدد بإشعال صراع واسع النطاق و"تفجير الشرق الأوسط بأكمله".

وقال لافروف، خلال كلمته بالأمم المتحدة، اليوم السبت، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا تمثل تصعيدًا خطيرًا للوضع الإقليمي، وقد تؤدي إلى نتائج لا يمكن السيطرة عليها"، مؤكدًا أن موسكو "أدانت هجوم 7 أكتوبر، لكنها ترى أنه لا يوجد أي مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين أو للهجمات الإرهابية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة غير مقبول، حيث يموت الأطفال نتيجة القصف والجوع"، مشددًا على أنه "لا يوجد مبرر كذلك للخطط الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية".

واتهم لافروف إسرائيل بمحاولة "دفن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة" من خلال سياساتها الحالية، واصفًا هذه التحركات بأنها "محاولة انقلاب على القانون الدولي".

كما دان الوزير الروسي الضربات التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة "في وقت كانت تُجرى فيه مفاوضات مع حركة حماس"، معتبرًا أن هذه الهجمات "غير مقبولة وتستحق الإدانة الدولية".

وختم لافروف تصريحه بالتأكيد على أن "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والتوصل إلى تسوية سياسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".