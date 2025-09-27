حزب الله: أمريكا تريد تسليح الجيش اللبناني فقط لكي يقاتلنا

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، إن الولايات المتحدة تريد تسليح الجيش فقط لكي يقاتل حزب الله فهي تريد إنهاء لبنان وإلحاقه بالكيان الإسرائيلي.

وأكد قسام، أن الخطر الإسرائيلي الأمريكي وجودي على المقاومة ولبنان، مشيرا إلى أن حزب الله لن يسمح بنزع السلاح وسيواجه مواجهة كربلائية لأنه في معركة وجودية.

وأوضح قاسم، أن لبنان نفذ ما عليه من القرار 1701 وعلى إسرائيل تنفيذ ما عليها، لافتا إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تقوم بواجبها وتبدأ في إعادة الإعمار وتضع بند السيادة على رأس جدول أعمالها.

وشدد قاسم، على أن لا سيادة إلا بمنع إسرائيل من البقاء في لبنان، مضيفا "يجب ألا نخضع للتهديدات بالعدوان ويجب مواجهته بالدفاع لا بالاستسلام.. يجب ألا نخضع للتهديدات بوقف المساعدات ويجب مواجهته بوقف الفساد".

ودعا الأمين العام لحزب الله، لتطبيق اتفاق الطائف الذي يدعو لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن جماعته الموالية لإيران سيواجه أي مشروع يخدم إسرائيل حتى لو لبس لباسا وطنيا.

ونوّه قاسم، إلى أن حزب الله يحرص على الوحدة الداخلية ويعمل على نهضة لبنان، كما يريد "بناء بلدنا معا وهو لنا جميعا"، مضيفا "يجب أن يكون لبنان قويا والمقاومة أساس في قوته".

وأشار قاسم، إلى أن هناك محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه مع وجود المقاومين الشرفاء.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "معا سننتصر وسنري الأعداء هزيمة مشروعهم".