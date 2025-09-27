وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيرسل قوات إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون للتعامل مع "إرهابيين محليين"، في إطار توسيع نشر قواته المثير للجدل في مزيد من المدن الأمريكية.

وأعلن ترامب في منشور له عبر منصة تروث سوشيال، أنه وجّه وزارة الدفاع إلى "توفير كل ما يلزم من قوات لحماية بورتلاند المدمرة بالحرب"، وأضاف: "أجيز أيضا استخدام القوة الكاملة إذا لزم الأمر".

وقال ترامب إن القرار ضروري لحماية منشآت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، التي وصفها بأنها "تحت الحصار من هجمات أنتيفا وإرهابيين محليين آخرين".

ومنذ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، صعد الرئيس الجمهوري جهوده لمواجهة ما يسميه "اليسار المتطرف"، الذي يحمله مسؤولية مشكلات البلاد المتعلقة بالعنف السياسي.

وفي وقت سابق من سبتمبر، وصف ترامب العيش في بورتلاند بأنه "يشبه العيش في الجحيم"، وقال إنه يفكر في إرسال قوات اتحادية إلى هناك، كما هدد مؤخرا بفعل الشيء نفسه لمكافحة الجريمة في مدن أخرى، من بينها شيكاغو وبالتيمور.

وكان قد نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال الصيف، وفي إطار توليه السيطرة الأمنية في العاصمة واشنطن.