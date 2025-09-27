ألمانيا: تزايد وجود المسيرات في أجزاء من أجوائنا ودرجة التهديد مرتفعة

وكالات

قال وزير الخارجية الألماني ألكسندر دوبرينت، السبت، إن التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة باتت "كبيرة، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها.

وكان المسؤولون الدفاعيون الأوروبيون، في حالة تأهب قصوى في أعقاب انتهاك مسيرات للمجال الجوي الدنماركي ما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في مناطق متفرقة من البلاد عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. بينما تحقق السلطات الألمانية في رصد مسيرات داخل البلاد.

وفي تصريح صحفي، قال دوبرينت إن التهديد الحالي يمكن تصنيفه بأنه "خطير" في ما يتعلق بالمسيرات، مضيفا "إنه تهديد نظري.. لكنه ملموس للغاية في حالات فردية".

وأوضح دوبرينت، أن برلين ستسعى إلى مراجعة قانون أمن الطيران للسماح للجيش الألماني بالتدخل لإسقاط المسيرات، من بين إجراءات ستتخذها.

وأشار وزير الداخلية الألماني، إلى أن "الأمر يتعلق بالاستعداد لحماية البنية التحتية الحيوية أو التجمعات ذات الكثافة السكانية العالية، على سبيل المثال".