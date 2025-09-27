أردوغان يطالب إسرائيل بدفع تعويضات عما دمرته في الأراضي الفلسطينية

وكالات

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بدفع تعويضات عما دمرته في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أنه يجب القيام بخطوات وفرض عقوبات على إسرائيل بما فيها منعها من المشاركة في المنافسات الرياضية.

وأضاف أردوغان خلال تصريحات له اليوم السبت، "ألم يكن بالإمكان الاعتراف بدولة فلسطين قبل أن تتم هذه الهجمة الوحشية في غزة"، مشيرًا إلى أن إنشاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية كان بهدف الحيلولة دون وقوع نزاعات "لكنها أصبحت الآن جزءا من المشكلة".

وعلق الرئيس التركي على مغادرة وفود عشرات الدول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة قبيل بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن نتنياهو لم يجد من يسمعه في الأمم المتحدة وخط الاحتلال أصبح واضحًا خاصة بعد الهجوم على قطر.

وأكد أردوغان "لن نغض الطرف عن معاناة إخواننا. وإذا كانت منطقتنا تشهد توترات فلا يمكن أن نكون في أمن ورفاه"، مضيفًا "معاناة إخواننا في غزة وسوريا والصومال وغيرها تأخذ جزءا من أرواحنا".

وتابع الرئيس التركي، "نسعى للسلام والاستقرار وإخماد الحرائق في منطقتنا، ولا نسعى للاستفادة من حالات عدم الاستقرار أو انتهاز فرص آلام الآخرين"، مؤكدًا أن تركيا وقفت إلى جانب المظلومين في سوريا ضد النظام الملطخة يداه بالدماء.

وأشار أردوغان إلى أن نتنياهو وشبكته الإجرامية يستهدفون المدنيين في غزة بمختلف الأسلحة المتطورة والجوع تحول هناك لسلاح حرب، موضحًا أن بلاده فتحت مستشفياتها لجرحى غزة وسنقدم كل ما تستطيع من دعم لأهل فلسطين وغزة.

وأرسل الرئيس التركي سلامه لفرسان الأمل في أسطول الصمود الذي فتح أشرعته من مختلف دول العالم لدعم غزة.