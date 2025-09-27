إعلان

ترامب يكشف عن ملفات سرية عن الكابتن أميليا إيرهارت المختفية منذ 90 عاما

كتب : مصراوي

04:05 م 27/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


واشنطن- (د ب أ)

من المقرر أن يتم الإفراج عن ملفات متعلقة بمصير رائدة الطيران أميليا إيرهارت، بناء على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أمس الجمعة "أصدرت أوامر لإدارتي برفع السرية والكشف عن جميع السجلات الحكومية المتعلقة بأميليا إيرهارت ورحلتها الأخيرة وكل شيء آخر عنها".

وأضاف ترامب "لا يزال اختفاء إيرهارت منذ حوالي 90 عاما يثير اهتمام الملايين اليوم".

يذكر أن طائرة إيرهارت اختفت بدون أثر فوق المحيط الهادئ عام 1937 أثناء محاولتها الدوران حول العالم. ولم يتم العثور على جثتها على الإطلاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملفات سرية أميليا إيرهارت دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON