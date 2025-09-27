

واشنطن- (د ب أ)

من المقرر أن يتم الإفراج عن ملفات متعلقة بمصير رائدة الطيران أميليا إيرهارت، بناء على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أمس الجمعة "أصدرت أوامر لإدارتي برفع السرية والكشف عن جميع السجلات الحكومية المتعلقة بأميليا إيرهارت ورحلتها الأخيرة وكل شيء آخر عنها".

وأضاف ترامب "لا يزال اختفاء إيرهارت منذ حوالي 90 عاما يثير اهتمام الملايين اليوم".

يذكر أن طائرة إيرهارت اختفت بدون أثر فوق المحيط الهادئ عام 1937 أثناء محاولتها الدوران حول العالم. ولم يتم العثور على جثتها على الإطلاق.