رصد طائرات مسيرة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

وكالات

قالت الشرطة الدنماركية، اليوم السبت، إنه تم رصد طائرات بدون طيار مجهولة الهوية فوق أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، في سلسلة من المشاهدات التي وصفها مسؤولون دنماركيون بأنها "هجوم هجين" وألمحوا إلى تورط روسي محتمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضحت الشرطة، أنه تم رصد "طائرة أو طائرتين بدون طيار" يوم الجمعة حوالي الساعة 8:15 مساء (1815 بتوقيت جرينتش) بالقرب من قاعدة كاروب العسكرية وفوقها، وهي أكبر قاعدة في البلاد والتي تضم جميع طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة ومراقبة المجال الجوي ومدرسة الطيران ووظائف الدعم.

وتعد كاروب أيضًا موطنًا لأجزاء من قيادة الدفاع، وفقًا لموقع الجيش على الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الشرطة، سيمون سكيلكير، إن الشرطة لا تستطيع التعليق على المكان الذي جاءت منه الطائرات بدون طيار، مضيفًا: "لم نقم بإسقاطها".

وذكر سكيلكير، أن قاعدة كاروب تتقاسم مدارجها مع مطار ميدتييلاند المدني، الذي تم إغلاقه لفترة وجيزة، لكن لم تتأثر أي رحلات جوية حيث لم يكن من المقرر إقلاع أي منها في تلك الساعة.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن عمليات المراقبة الغامضة التي قامت بها طائرات بدون طيار في جميع أنحاء الدولة الاسكندنافية منذ يوم الاثنين أدت إلى إغلاق العديد من المطارات.

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، الخميس، إن "الدنمارك كانت خلال الأيام الأخيرة ضحية لـ"هجمات هجينة"، في إشارة إلى الحرب غير التقليدية.

ولم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد هوية المسؤولين عن هذه الرحلات، لكن وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن قال يوم الخميس إن هذه الرحلات تبدو "عمل ممثل محترف". وقد وجهت فريدريكسن أصابع الاتهام إلى روسيا.