الأمم المتحدة: أكثر من 150 شركة تمارس أعمالًا بمستوطنات الضفة

وكالات

أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أن هناك أكثر من 150 شركة، منها 4 منصات رائدة لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت، تمارس أعمالًا في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبرها‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ الأمم المتحدة غير قانونية.

وجاء في التقرير -وفقًا لوكالة رويترز- أنه "عندما يتبين للشركات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها، فعليها معالجة ذلك أو التعاون في ذلك من خلال الإجراءات المناسبة".

ومعظم الشركات التي تضمها قاعدة البيانات مقرها إسرائيل، لكنها تشمل أيضًا شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، إضافة 68 شركة جديدة إلى قائمتها السوداء الخاصة بالجهات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين عبر أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن الأمم المتحدة، إنه تم تحديد 158 شركة مرتبطة بتطوير مستوطنات إسرائيلية.