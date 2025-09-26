الأمم المتحدة: غارة جوية كل ثماني أو تسع دقائق تضرب غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه تلقى تقارير حول تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلية العمليات في مدينة غزة خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن هناك غارة جوية كل ثماني إلى تسع دقائق على القطاع، إلى جانب القصف بالمروحيات وفتح النيران على طالبي المساعدات.

وأشار الأمين العام، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إلى أن أهالي غزة مستمرون في التوجه للجنوب، بينما بقي عشرات الآلاف بالمدينة يحتاجون للمساعدات، ويجب على إسرائيل ألا تتعرض لمركبات الأمم المتحدة للاعتداءات في قطاع.

وعن الوضع في السودان، قال المتحدث إن الوضع في السودان مريع حيث تنتشر الاشتباكات والقصف بالتزامن مع انتشار الكوليرا والمجاعة، مؤكد أن الأمم المتحدة تعمل على إيصال المساعدات إلى كل المحتاجين في أنحاء السودان.