"أطباء بلا حدود" تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب التصعيد الإسرائيلي

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية، الجمعة، تعليق جميع أنشطتها في مدينة غزة، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر.

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة، جاكوب جرانجيه، في بيان: "لم يكن أمامنا خيار سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوات الإسرائيلية عياداتنا".

وأضاف: "هذا القرار هو آخر ما كنا نرغب فيه، خاصة في ظل الحاجات الإنسانية الهائلة داخل غزة، حيث يواجه الأكثر هشاشة – من الرضّع في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى المصابين بجروح خطيرة أو الأمراض المهددة للحياة – خطراً كبيراً لعدم قدرتهم على التنقّل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ في 16 سبتمبر هجوماً واسعاً على مدينة غزة، زعم خلاله أنه يستهدف "آخر معقل رئيسي لحركة حماس".

وفي تطور متزامن الجمعة، طالب جيش الاحتلال سكان منطقة ميناء غزة والرمال بإخلاء منازلهم ومغادرتها. كما أعلن أنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 140 هدفاً في أنحاء القطاع.

من جهته، أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة باستشهاد نحو 20 شخصاً في أنحاء متفرقة من القطاع خلال اليوم نفسه، بينهم 11 شخصاً في مدينة غزة.