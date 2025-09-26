إعلان

ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة ينهي الحرب

كتب- مصراوي

06:47 م 26/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، عن نبرة متفائلة بخصوص اتفاق قد ينهي الحرب في غزة ويُسهّل عودة الأسرى المتبقين، رغم أنه لم يقدّم تفاصيل حول أي خطة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن لدينا ربما صفقة بشأن غزة، وقريبون جدًا من صفقة بشأن غزة؛ يبدو أننا توصلنا إلى اتفاق".

وأضاف: "أعتقد أنها صفقة ستؤدي إلى استعادة الأسرى. ستكون صفقة تُنهي الحرب."

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، عرض ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين خطة سلام مكونة من 21 بندًا لإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب مصدر مطّلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، تضمنت الخطة عدة نقاط سبق أن أعلنتها الإدارة الأمريكية علنًا، بما في ذلك الإفراج عن جميع الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار. كما شملت إطارًا لكيفية إدارة غزة من دون حماس، واقتراحًا بانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع.

ووفقًا لدبلوماسيين إقليميين، فقد أيد القادة العرب الذين التقوا بترامب يوم الثلاثاء، أجزاء كبيرة من خطته، لكنهم قدموا مقترحات لإضافة بنود أخرى.

وكان ترامب قد أعرب في مناسبات سابقة عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقارب عامين، إلا أن الترتيبات كانت تنهار لاحقًا.

ومع ذلك، أوضح ترامب أنه يأمل في أن ينتهي النزاع قريبًا. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.

