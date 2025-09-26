وكالات

أثار قرار وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، باستدعاء مئات الجنرالات والأميرالات من مختلف أنحاء العالم إلى فرجينيا لعقد اجتماع الثلاثاء المقبل، حالة من الجدل والارتباك في واشنطن، نظرًا لحجمه وتوقيته غير المسبوقين والغموض المحيط بأهدافه.

وأوضح مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع في المنشأة العسكرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، وأضافوا أن لا أحد يبدو أنه يعرف ما يدور حوله الاجتماع، بما في ذلك الجنرالات والضباط أنفسهم.

وقال مصدر مطلع، إنهم سمعوا نظريات تتراوح بين اختبار اللياقة البدنية الجماعي، إلى تلقي إحاطة حول حالة وزارة الدفاع التي تم تغيير اسمها إلى "وزارة الحرب"، إلى فصل جماعي للضباط، ولكن بغض النظر عن السبب فإن الاجتماع المفاجئ للعديد من كبار الضباط العسكريين أمر غير معتاد، وفق ما نقلته الشبكة.

بينما أعرب بعض المسؤولين عن مخاوف أمنية من وجود هذا العدد الكبير من كبار الضباط في مكان واحد في آنٍ واحد. وصرح مساعد في الكونجرس لشبكة CNN، بأنه ما لم يكن هيجسيث يخطط للإعلان عن "حملة عسكرية جديدة كبرى أو إصلاح شامل لهيكل القيادة العسكرية، فلا أستطيع أن أتخيل سببًا وجيهًا لذلك".

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، أن هيجسيث سيُخاطب كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل. ولم يُجب البنتاجون على أسئلة مُحددة حول غرض الاجتماع أو ما إذا كان التوجيه مُوجهًا لجميع الجنرالات والضباط في الجيش.

وخلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي بعد ظهر الخميس، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال حول التجمع القادم، قائلًا: "أليس من الجميل أن يأتي الناس من جميع أنحاء العالم للقاء؟"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيكون مرتبطا جزئيًا على الأقل بمراجعة المعدات العسكرية.

وأضاف ترامب: "لدينا أروع المعدات في العالم. يرغب العديد من الجنرالات بالحضور. كما سيتجولون في مواقع المعدات، ويتحدثون عن أحدث الأسلحة"، بحسب ما نقلته الشبكة.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي أقالت فيه إدارة ترامب عددًا كبيرًا من كبار الجنرالات والضباط منذ توليها السلطة في يناير، في كثير من الحالات بسبب حملة هيجسيث ضد قضايا التنوع، ولكن في كثير من الأحيان أيضًا لأسباب غير محددة. كما أمر هيجسيث وزارة الدفاع في مايو بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات من فئة الأربع نجوم بنسبة 20% على الأقل.

قبل تعيينه وزيرًا للدفاع، أعرب بيت هيجسيث عن ازدرائه لكثير من كبار ضباط الجيش من جنرالات وضباط صف. ففي تصريح صوتي له صيف العام الماضي، اتهم نحو ثلث القيادات العسكرية بـ"التواطؤ النشط" في ما اعتبره مسعى لـ"تسييس الجيش". وفي تسجيل آخر، قال إن هؤلاء الضباط "يلعبون وفق قواعد خاطئة" هدفها إرضاء "الأيديولوجيين في واشنطن"، وفق شبكة CNN.