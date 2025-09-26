سفينة حربية إسبانية في طريقها لحماية أسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة



مدريد/أثينا- (د ب أ)

نشرت إسبانيا سفينة حربية تابعة للبحرية لحماية أسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة في الوقت الذي أصبحت فيه رحلتهم محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.

وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن قارب دورية في المياه العميقة، يطلق عليه اسم /فورور/، أبحر من قاعدة قرطاجنة البحرية في جنوب شرق إسبانيا، الليلة الماضية.

يشار إلى أن ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج على متن أحد القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي المؤيد للفلسطينيين والذي يتكون من حوالي 50 سفينة خاصة تحمل إمدادات مساعدات لقطاع غزة المحاصر.

وكانت إيطاليا قد أعلنت أيضا أمس الأول الأربعاء أنها سترسل فرقاطة لمساعدة الأسطول بعد أن قال نشطاء إنهم تعرضوا مرارا لاستهداف بطائرات مسيرة بدون طيار وانفجارات إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مهمة قارب الدورية فورور هو مساعدة السفن التي تحاول اختراق الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة وإجراء عمليات إنقاذ حال الضرورة.

كانت خدمة تتبع السفن "مارين ترافيك"، قد رصدت أمس الخميس أسطول المساعدات الدولي وهو في طريقه إلى غزة، على بعد بضعة أميال بحرية جنوب شرق مدينة إيرابترا الساحلية بجزيرة كريت اليونانية.

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول الأسطول إلى منطقة القتال ، واقترحت أن يتم تفريغ المساعدات في عسقلان وهي مدينة إسرائيلية على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من قطاع غزة .