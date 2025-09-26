أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن غزة

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه توصل لتفاهم مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على كيفية التوصل لوقف إطلاق النار والسلام الدائم في غزة وفلسطين.

وأضاف أردوغان، أن ترامب يدرك أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وفق ما نقلته صحيفة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "أوضحت لترامب كيفية تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وعموم فلسطين ثم السلام الدائم وتوافقنا على ذلك"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تزداد عزلة يومًا بعد يوم بسبب جرائمها ومجازرها في غزة، وأن صرخات أصحاب الضمائر الحية تقلق الاحتلال اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وذكر الرئيس التركي، أنه أكد لنظيره الأمريكي أن حل الدولتين هو الصيغة للسلام الدائم وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر ، مضيفًا "وترامب أيضًا يدرك ذلك".

وقال أردوغان، إن الحضور الكبير لمؤتمر حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين يثبت أن العدالة ما زالت قائمة، مؤكدًا أن للفلسطينيين الحق في حياة كريمة كسائر شعوب العالم.

وذكر الرئيس التركي، أن اللقاء مع نظيره الأمريكي كان بالغ الأهمية من حيث إظهار الرغبة في إنهاء المجازر بغزة، مضيفًا أن ترامب أعرب عن ضرورة تحقيق سلام دائم.

وأمس الخميس، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا عددًا من الملفات الإقليمية والدولية.