مقتل 4 أشخاص بسبب عاصفة استوائية أخرى ضربت الفلبين

مانيلا(الفلبين)- (أ ب)

ضربت عاصفة استوائية أخرى جزر الفلبين اليوم الجمعة، مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من القرى المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات والتي تضررت بشدة من الأعاصير.

وكانت العاصفة بوالوي، التي ضعفت قوتها منذ وصولها إلى اليابسة، الليلة الماضية، أحدث عاصفة من العواصف المتتالية من المحيط الهادئ التي تهدد آسيا. وتسبب إعصار راجاسا، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ سنوات، في مقتل 25 شخصا على الأقل في شمال الفلبين وتايوان، معظمهم بسبب الفيضانات قبل أن يصل إلى اليابسة في الصين ويتلاشى فوق فيتنام.

ووصلت العاصفة بوالوي إلى بلدة سان بوليكاربو في مقاطعة سامار الشرقية في الفلبين في وقت متأخر من أمس الخميس، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 110 كيلومترات(68 ميلا في الساعة)، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في البلدات والقرى وتسببت في فيضانات وانهيارين أرضيين صغيرين، طبقا لما ذكرته وكالة الحد من الكوارث في البلاد في مؤتمر صحفي.

وذكر مسؤولون إقليميون أن أكثر من 73 ألف شخص من مقاطعتي سامار الشرقية وسامار الشمالية توجهوا إلى مراكز إيواء طارئة حكومية مع اقتراب العاصفة.

وكان قد تم إصدار تحذيرات أمس الخميس من العاصفة في نحو 30 إقليما، بما في ذلك منطقة العاصمة بالإضافة إلى بعض المناطق التي تضررت مؤخرا من إعصار راجاسا..

وتم تعليق العمل في المدارس والمكاتب الحكومية في عدة أقاليم، كما تم وقف التنقل بحرا.

وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى تدفق الرواسب البركانية على بركان مايون.