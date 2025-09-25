تفاعل واسع مع "حكاية سوريا" التي كتبها الشرع.. فما القصة؟

وكالات

حظيت صورة للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يكتب بيده الخطاب الذي ألقاه في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفاعل واسع.

ونشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صورة الشرع وهو يكتب الخطاب بخط يده عبر حسابه على "إنستجرام".

وأرفق الشيباني صورة الشرع بتعليق كتب فيه: "رغم التجهيزات الكاملة لفريق وزارة الخارجية، أصرّ الرئيس على كتابة (الحكاية السورية) بنفسه".

وحصدت صورة الشرع على "إنستجرام"، آلاف التفاعلات فضلا عن إشادة المتابعين بالرئيس السوري ووزير خارجيته.

ومساء الأربعاء، ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشاركته الأولى، حيث تطرق إلى عدّة مواضيع شملت ما عانته البلاد في ظل حكم الأسد، كما وجّه الشكر لتركيا وقطر والسعودية ودولا أخرى لوقوفها إلى جانب الشعب السوري.

وكتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، يوم الأربعاء: "تحدينا مع شعبنا كافة أشكال القمع، وحملنا صوت سوريا إلى قلب العالم.. لقد انتهى زمن الأسلحة الكيميائية وولّى زمن التعذيب و الصمت والعزلة القسرية".

وتابع الشيباني في منشوره: "فجر جديد بزغ، عصر من الكرامة والتجديد.. لقد عادت سوريا ومعها الأمل نفسه متجددا".