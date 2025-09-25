فرنسا: حكم بسجن الرئيس الأسبق ساركوزي 5 أعوام

باريس - (أ ب)

أصدرت محكمة فرنسية اليوم الخميس، حكما بحبس الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بتهمة رئيسية في محاكمته بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية بأموال من حكومة الزعيم الليبي حين ذاك معمر القذافي.

وخلصت المحكمة إلى إدانة ساركوزي بالمشاركة الجنائية في مخطط من 2005 إلى 2007 لتمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا مقابل مزايا دبلوماسية.

ولكنها برأته من ثلاثة اتهامات أخرى- تشمل الفساد السلبي وتمويل الحملة بصورة غير قانونية وإخفاء اختلاس أموال عامة.