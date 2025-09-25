إعلان

فرنسا: حكم بسجن الرئيس الأسبق ساركوزي 5 أعوام

كتب : مصراوي

02:36 م 25/09/2025

الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باريس - (أ ب)

أصدرت محكمة فرنسية اليوم الخميس، حكما بحبس الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بتهمة رئيسية في محاكمته بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية بأموال من حكومة الزعيم الليبي حين ذاك معمر القذافي.

وخلصت المحكمة إلى إدانة ساركوزي بالمشاركة الجنائية في مخطط من 2005 إلى 2007 لتمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا مقابل مزايا دبلوماسية.

ولكنها برأته من ثلاثة اتهامات أخرى- تشمل الفساد السلبي وتمويل الحملة بصورة غير قانونية وإخفاء اختلاس أموال عامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولا ساركوزي الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الحكم على ساركوزي بالسجن 5 أعوام حكم بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين