التمويل الليبي يلاحق ساركوزي.. إدانة رئيس فرنسا الأسبق جنائيًا وتبرئته من الفساد

كتب : مصراوي

01:42 م 25/09/2025

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

كتب- مصراوي

أدانت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في إطار قضية الشبهات المتعلقة بتمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من ليبيا.

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد نظرت، اليوم، في قضية الشبهات الخاصة بتمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي عام 2007 من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

أوضحت رئيسة المحكمة أن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، مذنب بتهمة التآمر الجنائي، لأنه "ترك معاونيه المقربين يتصرفون من أجل الحصول على دعم مالي" من السلطات الليبية. وفي المقابل، تمت تبرئته من تهمة الفساد.

كما أدانت المحكمة اثنين من المقربين السابقين لساركوزي، وهما كلود جيان وبريس هورتوفو، في إطار المحاكمة ذاتها.

وأُدين جيان بتهم الفساد السلبي والتزوير، فيما تمت إدانة هورتوفو بتهمة التآمر الجنائي.

وأشارت القاضية ناتالي جافارينو إلى أن العقوبات المقررة بحق ساركوزي ومعاونيه لم تُعلن بعد، على أن يتم النطق بها لاحقاً. لكنه حوكم بتهمٍ عدة. حيث أُدين بالتآمر الجنائي، وبُرِّئ من تهم الفساد، وهي: تلقي أموال عامة مسروقة، والرشوة السلبية، وانتهاك قانون الانتخابات.

التمويل الليبي يلاحق ساركوزي نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق المحكمة الجنائية في باريس إدانة رئيس فرنسا الأسبق جنائيا

