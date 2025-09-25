عبد العاطي يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب بغزة

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "ماركو روبيو" وزير الخارجية الأمريكى، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والعلاقات الثنائية الممتدة عبر عقود، حيث أكد الوزيران التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويدعم الاستقرار في المنطقة.

وجدد عبد العاطي تثمين رئيس الجمهورية للجهود التي يقودها الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة بشكل فوري اتصالا باجتماع القمة الذي عقد يوم 23 سبتمبر الجاري بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والذي جاء في أجواء إيجابية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل وقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

كما تناول الوزيران الأوضاع في السودان على ضوء جهود الرباعية الدولية واجتماعها في 24 سبتمبر الجاري، حيث جدد عبد العاطي موقف مصر الثابت ودعمها لجهود إنهاء الأزمة بما يحفظ وحدة السودان وسلامته وسيادته ودور مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه الشقيق.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية، ومواصلة الحوار خلال المرحلة المقبلة.