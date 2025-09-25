خلال 24 ساعة.. 95 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

بلغت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 95 شهيدا.

وبحسب التقرير اليومي فقد جاء تقسيم الشهداء حسب المناطق والمستشفيات على النحو التالي: ففي شمال القطاع وصل مستشفى الشفاء 25 شهيدا، ومستشفى المعمداني وصل 27 شهيدا و مستشفى السرايا وصل 3 شهداء.

وفي وسط قطاع غزة وصل لمستشفى العودة 14 شهيدا، ومستشفى الأقصى 6 شهداء.

وفي جنوب قطاع غزة وصل لمستشفى ناصر 20 شهيدا.

وفي سياق متصل، استشهد 7 فلسطينيين وإصابة آخرون جراء استهداف منزلا مأهولا جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ يدور الحديث عن مجزرة بالمنزل المأهول بالسكان والذي تم استهدافه بشكل مباشر دون سابق إنذار.

وما زالت الطواقم الطبية تنتشل الشهداء ويوجد عدد من المواطنين تحت الأنقاض، وفقا للغد.

وتوغلت القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة الأربعاء، مما يهدد حياة الفلسطينيين الذين بقوا هناك على أمل أن يؤدي الضغط المتزايد على إسرائيل لوقف إطلاق النار إلى عدم فقدان منازلهم.

وتواصل إسرائيل عدوانها على مدينة غزة على الرغم من الدعوات المتكررة لها بالتراجع، وأصدرت إنذارات لسكان المدينة تطالبهم فيها بالإخلاء باتجاه الجنوب.

وغادر مئات الآلاف المدينة الواقعة في شمال القطاع، لكن عددا من السكان يخشى القيام بذلك بسبب انعدام الأمن وانتشار الجوع هناك.

وقال ثائر، 35 عاما، من حي تل الهوى وهو أب لطفل: "نزحنا غربا باتجاه منطقة الشط لكن عائلات كثيرة لم يسعفها الوقت والدبابات دخلت فجأة".

وتجاهلت القوات الإسرائيلية، التي تتوغل داخل المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة في أغسطس، الدعوات لوقف هجوم تقول الحكومة الإسرائيلية إنه يهدف إلى تدمير آخر معاقل مقاتلي حركة حماس.

وقال مسعفون، إن ما لا يقل عن 20 شخصا استشهدوا وأُصيب كثيرون آخرون عندما استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مأوى يضم عائلات نازحة قرب سوق في وسط المدينة، وأضافوا أن شخصين آخرين استشهدا في بيت قريب.

وزعم الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت اثنين من مقاتلي حماس، زاعما أيضا أن قواته حاولت الحد من إلحاق أضرار بالمدنيين في المنطقة.