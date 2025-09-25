وكالات

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أن اتفاقيات إبراهام للسلام التي وُقعت بوساطة أمريكية عام 2020 ساعدت في منع ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وقال قرقاش: "اتفاقيات إبراهام استندت أساسا إلى التهديد الأول بالضم الذي كان موجودا في ذلك الوقت وأعتقد أن اتفاقيات إبراهيم منعت هذا الضم فعليا".

وأوضح المستشار، أن اتفاقيات إبراهام تواجه حاليا تهديدا بسبب الحرب في غزة وتهديدات إسرائيل بضم الضفة الغربية، لكن وقف إطلاق النار المحتمل بين حماس وإسرائيل قد يخفف بعض هذا التوتر.

وتابع: "يجب أن أقول إن اتفاقية إبراهام تحت التهديد: بسبب الحرب في غزة، وبسبب تهديدات الضم، وما إلى ذلك، لكنها لا تزال واحدة من قصص النجاح في المنطقة، وإحدى قصص نجاح إدارة ترامب وأنا واثق أيضا، كما تعلمون، أنه بمجرد أن نحقق فعليا وقف إطلاق النار في غزة - وهو ما نعمل عليه جميعًا كما تعلمون - فإن هذا في الواقع سيخفف بعض التوتر".

في أوائل سبتمبر، صرحت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة، أن الضم المحتمل للضفة الغربية من قبل إسرائيل سيشكل "خطا أحمر" للإمارات يستبعد إمكانية اندماج تل أبيب مع جيرانها في المنطقة.

وفي عام 2020، أطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. ونتيجة لذلك، وُقعت مجموعة من الوثائق عُرفت باسم "اتفاقيات إبراهام".

وانضمت إلى الاتفاقيات الإمارات والبحرين والمغرب. وأعرب ممثلو البيت الأبيض عن أملهم في أن تقوم المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.