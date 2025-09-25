الرئيس الكولومبي: حلم ياسر عرفات بإقامة دولة فلسطينية يقترب من التحقق

وكالات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأربعاء، إن بلاده عانت من ويلات العنف في لذلك تدرك مخاطر الحرب وأهمية تعزيز السلام، معربا عن رفضه "الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية ونحن نساند أطفال غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي".

وأكد بيترو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة ومن واجبه إدانة قصف المدنيين، مشيرا إلى أن إنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة هو إنقاذ للإنسانية جمعاء.

وأوضح بيترو، أنه يؤمن أن حلم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإقامة دولة فلسطينية يقترب من التحقق، مضيفا "أعربت لأمير دولة قطر عن تضامني مع بلاده والتنديد بالقصف الإسرائيلي على الدوحة".

وشدد الرئيس الكولومبي، على ضرورة تغيير نظام التصويت بمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تفرض رأيها على العالم.

وأضاف بيترو: "أقول لشعب غزة أنتم في قلوبنا ونشاطركم الألم والدموع".