وعد أمريكي وتحذير عربي.. ماذا حدث في اجتماع ترامب والقادة العرب؟

وكالات

قالت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد خلال اجتماعه أمس بالزعماء العرب والمسلمين بأنه لن يسمح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

وأكد مصدران، أن ترامب كان حازما في تلك المسألة إذ أكد على أنه لن يسمح بالاستيلاء على الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية.

رغم تأكيدات ترامب، أشار مصدر آخر إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بغزة لي قريبا من التحقق.

وكشف مصدران، ان ترامب وفريقه قدموا ورقة "بيضاء" تحدد خطة الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد عدم الضم وتفاصيل مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب.

وقبل اجتماعه بالقادة العرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف الرئيس الأمريكي اللقاء بأنه "أهم اجتماع له على مدار اليوم"، دون الكشف عن جدول أعمال الاجتماع.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاجتماع مع الرئيس ترامب كان "مثمرا" دون أن يكشف عن أيّة تفاصيل حول ما دار خلال اللقاء، وفق تصريحات لقناة "فوكس نيوز".

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان ترامب مجددا في البيت الأبيض غدا الخميس.

وأوضح موقع "بوليتيكو"، أن القادة العرب شعروا بالإحباط من معارضة الرئيس الأمريكي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذا دعمه المتواصل لهجوم نتنياهو على غزة، والذي امتد إلى خارجها ليطال قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

وذكر مصدران، أن القادة العرب سعوا قبل الاجتماع، إلى إقناع ترامب بأن أي توغل إسرائيلي في الضفة الغربية قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقات الإبراهيمية.