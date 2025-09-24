بالفيديو.. لحظة استهداف إيلات بمسيرة حوثية وإصابة 22 إسرائيلي

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين في هجوم طائرة حوثية مسيرة على منطقة سياحية مركزية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقالت القناة العبرية، إنه انطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات مساء اليوم الأربعاء، وبعدها اخترقت طائرة حوثية مسيرة أنظمة الدفاع الجوي وانفجرت في منطقة سياحية مركزية بالمدينة.

وأكدت القناة 12، أن الطائرة سقطت قرب فندق، متسببةً بأضرار جسيمة ونشوب حريق، وإصابة 22 شخصًا، 2 منهم في حالة خطيرة والبقية في حالة متوسطة إلى طفيفة.