بالفيديو.. لحظة استهداف إيلات بمسيرة حوثية وإصابة 22 إسرائيلي
كتب : مصراوي
استهداف إيلات بمسيرة حوثية
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين في هجوم طائرة حوثية مسيرة على منطقة سياحية مركزية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
תיעוד נוסף מרגע הפגיעה באילת@bokeralmog pic.twitter.com/6Fah0rUDGX— החדשות - N12 (@N12News) September 24, 2025
وقالت القناة العبرية، إنه انطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات مساء اليوم الأربعاء، وبعدها اخترقت طائرة حوثية مسيرة أنظمة الدفاع الجوي وانفجرت في منطقة سياحية مركزية بالمدينة.
תיעוד: זירת נפילת הכטב״ם באילת@bokeralmog pic.twitter.com/98F8Ji2W2p— החדשות - N12 (@N12News) September 24, 2025
وأكدت القناة 12، أن الطائرة سقطت قرب فندق، متسببةً بأضرار جسيمة ونشوب حريق، وإصابة 22 شخصًا، 2 منهم في حالة خطيرة والبقية في حالة متوسطة إلى طفيفة.