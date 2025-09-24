"لسنا نمراً من ورق بل دباً".. روسيا ترد على تصريحات ترامب

ردّ الكرملين، الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن موسكو دولة قوية قادرة على حماية مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المعلنة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع إذاعة "آر بي سي"، إن "روسيا دب وليست نمراً من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يثمّن "جهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأوضح بيسكوف أن الاقتصاد الروسي "ما زال يحافظ على استقراره" رغم العقوبات الغربية المستمرة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، معترفاً بوجود "تحديات في بعض القطاعات"، لكنه شدّد على أن موسكو قادرة على تجاوزها وضمان استمرار النمو.

وأكد المتحدث أن "روسيا لا تملك بديلاً عن مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة"، موضحاً أن الأهداف التي حدّدها بوتين منذ البداية لا تزال قائمة، وعلى رأسها "ضمان مصالح روسيا وحماية مستقبلها لأجيال مقبلة".

وفي الشأن العسكري، أشار بيسكوف إلى أن القوات الروسية "تحقق تقدماً على جميع الجبهات"، معتبراً أن "مسار الحرب بات واضحاً" وأن موسكو ماضية في استراتيجيتها، وذلك في معرض رده على تصريحات ترامب التي رجّح فيها أن تتمكن أوكرانيا من استعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.