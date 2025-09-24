زيلينسكي: كييف جاهزة لإنهاء الحرب.. وواشنطن ستدفع موسكو نحو السلام



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف جاهزة لإنهاء الحرب لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لذلك.

وأضاف زيلينسكي، أن هناك حاجة للضغط على روسيا لإنهاء الحرب، وبشكل خاص من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبّر زيلينسكي في وقت سابق، عن اعتقاده أن واشنطن ستعمل على "دفع روسيا نحو السلام"، وذلك بعد وقت قصير من تصريح ترامب بأن كييف "في موقع يمكنها" من استعادة كل أراضيها التي خسرتها لصالح موسكو.

وتبدو تصريحات ترامب على منصته "تروث سوشيال" بمثابة تحول كبير في نظرته إلى الحرب التي أطلقتها روسيا قبل نحو 3 سنوات ونصف، وجاءت بعد لقائه زيلينسكي على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرّح زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قائلا: "التقيت الرئيس ترامب للتو، وتحدثنا عن كيفية إحلال السلام أخيرا، وناقشنا بعض الأفكار الجيدة، وآمل أن تنجح".

وتابع قائلا: "أنا ممتن لهذا اللقاء، ونتوقع أن تدفع إجراءات الولايات المتحدة روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أمريكا ودائما توليها الاهتمام".

وكان ترامب، الذي أشار مرارا إلى أن كييف قد تضطر لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، قد كتب في منشوره أنه يعتقد أن "أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في موقع يمكنها من القتال والفوز واستعادة كل أوكرانيا بصورتها الأصلية".

وتسيطر روسيا حاليا على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضُمت بشكل غير قانوني عام 2014، بحسب سكاي نيوز.